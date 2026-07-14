Il presidente della federazione italiana tennis e padel ha scherzato sulla partita della nazionale italiana, chiedendo a che ora si giochi e ammettendo di non averla seguita. In un’intervista al Tg3, ha anche commentato con ironia l’assenza di attenzione verso il calcio, citando Wimbledon come motivo della sua distrazione, dopo aver celebrato il successo di Jannik Sinner.

“A che ora gioca l’Italia stasera? Non sono riuscito a seguirla”. Con una battuta Angelo Binaghi, presidente della federazione italiana tennis e padel, torna a pungere il calcio azzurro in un’intervista al Tg3, dopo il trionfo di Jannik Sinner: “Sapete ero distratto da Wimbledon .”, ha commentato Binaghi, che da quando il tennis è di gran lunga lo sport che sta dando più soddisfazioni agli italiani, non perde occasione per lanciare frecciatine. A Londra è arrivata l’ennesima soddisfazione per il tennis azzurro, con il successo di Jannik Sinner – il secondo consecutivo – ma non solo: “Direi che la missione è compiuta a tutto tondo, non solo per la vittoria strepitosa di Sinner, ma anche per gli ottimi risultati di Cobolli e Paolini “, le parole del numero 1 della Fitp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Binaghi punge ancora il calcio italiano: “A che ora gioca l’Italia stasera? Ero distratto da Wimbledon”. Poi fa lo stesso con Malagò

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