Nel mondo dello sport, ci sono momenti in cui le decisioni di alcuni possono sorprendere. Attualmente, il calcio sembra non aver ancora deciso di assegnare lo stadio Olimpico a un atleta di tennis. Si tratta di una questione che ha attirato l’attenzione, considerando le possibilità di utilizzo di un impianto di grande rilevanza sportiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali cambi di destinazione o decisioni future.

Stia attento, il calcio. E ringrazi, pure, che a Binaghi non è ancora saltato in mente di regalare l’Olimpico a Sinner. Di usucapirlo per manifesta superiorità, sua e del suo sport. Non sarebbe una bestemmia. Ultimo riempie gli stadi. Geolier. Negli Stati Uniti sporzionano impianti mastodontici come torte nuziali per infilarci a volte il tennis a volte il football americano, persino la Formula Uno. Il calcio italiano: screanzato, ineducato, caciarone. Che festeggia coi petardi di Stato (quelli vietati alla gente comune, of course) e invade il Foro Italico di quei fumi mefitici. L’Italia è proprio bella così, perché si piega sempre, in un modo o nell’altro, ai suoi cliché.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio ringrazi che Binaghi ancora non si è preso l’Olimpico per darlo a Sinner

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Roma, Internazionali di tennis sospesi a causa del fumo che arriva dall’Olimpico: il calcio si prende la sua rivincitaIeri sera Roma ha vissuto una di quelle scene che sembrano scritte apposta per alimentare il derby permanente tra sport vicini di casa: agli...

Angelo Binaghi: “Gli italiani devono fare un monumento a Sinner. Arriviamo a Roma più preparati che mai”Dopo aver sfiorato il colpaccio nel 2025, facendo doppietta in campo femminile (Jasmine Paolini in singolare e anche in doppio insieme a Sara Errani)...

Sinner vince ma è Binaghi il trionfatore: il tennis ha ribaltato le gerarchie con il calcio, è Roma-Lazio che si spostaSinner vince ma è Binaghi il trionfatore: il tennis ha ribaltato le gerarchie con il calcio, è Roma-Lazio che si sposta ... sport.virgilio.it

Binaghi: Se il mio amico Malagò diventa presidente FIGC farà quello che ha sempre fattoAngelo Binaghi, numero uno della Federtennis, ha parlato dell'eventuale nomina di Giovanni Malagò alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. areanapoli.it