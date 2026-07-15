Billy Elliot | tutto quello che c’è da sapere sul film

Billy Elliot: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Billy Elliot, film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley. Jamie Bell interpreta William “Billy” Elliot, un ragazzino di 11 anni, il cui sogno è diventare un ballerino classico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Regno Unito, 1984. Billy Elliot è un ragazzo di 11 anni che vive con il padre Jackie, il fratello maggiore Tony (entrambi minatori) e la nonna materna nella città di Easington. Sua madre Jenny è morta due anni fa. 🔗 Leggi su Tpi.it

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