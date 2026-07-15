BigMama si è laureata e condivide una speciale dedica

BigMama si è laureata e ha condiviso una dedica speciale sui social. La cantante ha completato gli studi, raggiungendo un importante traguardo personale. La laurea arriva in un momento in cui il suo percorso artistico continua senza interruzioni. La cantante ha ringraziato chi l’ha sostenuta nel percorso accademico. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’università o sul titolo conseguito.

BigMama si è laureata: un traguardo che vale più di un titolo. In un panorama musicale in cui tutto sembra dover accadere in fretta, BigMama dimostra che il successo non esclude la crescita personale. La cantante, tra le voci più autentiche e riconoscibili della nuova scena italiana, ha raggiunto un nuovo importante traguardo: la laurea. Un risultato che va ben oltre il valore accademico. Per chi segue il suo percorso, infatti, rappresenta l’ennesima conferma di una personalità determinata, capace di inseguire i propri obiettivi senza rinunciare a nulla. Tra concerti, registrazioni, apparizioni televisive e nuovi progetti artistici, trovare il tempo e l’energia per completare un percorso universitario non è certo un’impresa semplice. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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