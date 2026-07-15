A tutte le vittime del cancro a chi ne custodisce la memoria A Michele il mio angelo il mio dottore | la dedica di Big Mama neo laureata in Urbanistica
Marianna Mammone, nota come Big Mama, ha conseguito la laurea in Urbanistica presso il Politecnico di Milano. La cantante, originaria di San Michele di Serino, ha già partecipato a eventi come Sanremo e l’ONU, dedicando una parte della sua vita all’attivismo. In un messaggio pubblicato sui social, ha ringraziato le vittime del cancro e chi si prende cura di loro, dedicando la laurea a un defunto. La laurea rappresenta un nuovo traguardo nel percorso personale e professionale.
Un altro traguardo per Marianna Mammone, in arte Big Mama. Dopo Sanremo, il palco dell’ONU e un anno pieno di impegni tra musica e attivismo, la cantante originaria di San Michele di Serino (Avellino) ha conquistato anche la laurea al Politecnico di Milano, dove si è iscritta al corso di Urbanistica. “Chiamatemi dottoressa”: con queste parole Big Mama ha annunciato al mondo il traguardo raggiunto con laurea triennale in Urbanistica: città, ambiente e paesaggio e una tesi su “ Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia”. Ma è la dedica scritta in fondo alla tesi ad aver toccato davvero tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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