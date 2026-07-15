Marianna Mammone, nota come Big Mama, ha conseguito la laurea in Urbanistica presso il Politecnico di Milano. La cantante, originaria di San Michele di Serino, ha già partecipato a eventi come Sanremo e l’ONU, dedicando una parte della sua vita all’attivismo. In un messaggio pubblicato sui social, ha ringraziato le vittime del cancro e chi si prende cura di loro, dedicando la laurea a un defunto. La laurea rappresenta un nuovo traguardo nel percorso personale e professionale.

Un altro traguardo per Marianna Mammone, in arte Big Mama. Dopo Sanremo, il palco dell’ONU e un anno pieno di impegni tra musica e attivismo, la cantante originaria di San Michele di Serino (Avellino) ha conquistato anche la laurea al Politecnico di Milano, dove si è iscritta al corso di Urbanistica. “Chiamatemi dottoressa”: con queste parole Big Mama ha annunciato al mondo il traguardo raggiunto con laurea triennale in Urbanistica: città, ambiente e paesaggio e una tesi su “ Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia”. Ma è la dedica scritta in fondo alla tesi ad aver toccato davvero tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria. A Michele, il mio angelo, il mio dottore”: la dedica di Big Mama neo laureata in Urbanistica

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