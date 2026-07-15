Traguardo importante per Big Mama che si è laureata in architettura: la giovane ha dedicato la sua tesi alle vittime di cancro, avendo anche lei combattuto con questo male Big Mamaha annunciato di essersi laureata. Una bella notizia per la cantante che ha raggiunto un traguardo importante.La giovane si è laureata in Triennale in Architettura, in Urbanistica, Città, Ambiente e Paesaggio. L’artista ha dedicato la sua tesi alle vittime di cancro, avendone combattuto uno anche lei. Nelle foto si vede cheBig Mama è felice, c’è la famiglia, ci sono gli amici e c’è una bella corona d’alloro che segna questo giorno che lei non dimenticherà facilmente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Big Mama si è laureata: la dedica alle vittime del cancro

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