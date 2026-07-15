biennale di venezia hanno tutti torto

La vicepresidente della Commissione europea ha raccomandato all’agenzia Eacea di rivedere le modalità di gestione della Biennale di Venezia. La richiesta arriva dopo che sono emerse criticità nella trasparenza e nella distribuzione dei fondi pubblici. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modifiche richieste. L’agenzia europea ha 30 giorni per rispondere e presentare un piano di correttivi. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata dall’ente organizzatore della manifestazione.

La vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen ha raccomandato ufficialmente all’agenzia Eacea (l’agenzia europea per la Cultura e l’Educazione) di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito a “una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. La cultura in Europa – finanziata con il denaro dei contribuenti – dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici. Tali valori non vengono rispettati nella Russia odierna”. La Biennale ha replicato di aver risposto nei termini stabiliti a tutti i punti della terza lettera ricevuta dall’Eacea sul tema, e “di attendere da essa una nota tecnica formale per valutare ogni eventuale passo successivo e far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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