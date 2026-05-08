Vannacci e Calenda confronto-scontro sull’Ucraina Ecco il fact checking del botta e risposta | hanno torto tutti e due

Il 6 maggio, su Rete 4, si è svolto un confronto tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda incentrato sulla situazione in Ucraina. Durante l’intervento, i due hanno espresso opinioni divergenti riguardo alla gestione del conflitto e alle politiche europee. Il botta e risposta ha attirato l’attenzione dei media, che hanno analizzato le dichiarazioni di entrambi, evidenziando divergenze e punti in comune nelle loro posizioni.

L’Ucraina come randello. Il 6 maggio, su Rete 4, Roberto Vannacci e Carlo Calenda si sono seduti uno di fronte all’altro per parlare dell’Ucraina. Hanno parlato di loro stessi. Vannacci ha detto che l’Unione europea ha “regalato 90 miliardi ” all’Ucraina, sottraendoli agli ospedali italiani. Calenda ha risposto che è un prestito garantito dagli asset russi congelati. Poi si sono accusati di mentire. Pagella Politica ha ricostruito la vicenda. Il quadro è più scomodo di quanto entrambi vogliano ammettere. Vannacci contro Calenda: scontro sull’Ucraina. Il 23 aprile 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’atto finale per il prestito da 90 miliardi all’Ucraina.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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