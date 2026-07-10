Malagò sta valutando di affidare il ruolo di direttore sportivo dell’Italia a Bergomi. La decisione definitiva dovrebbe essere presa a breve, mentre Maldini risulta più complicato come candidato. La scelta si inserisce in un processo di riorganizzazione della dirigenza della nazionale. Bergomi, ex calciatore e attualmente coinvolto nel settore, è considerato tra i possibili candidati per il ruolo di ds. La decisione finale sarà comunicata nei prossimi giorni.

di Francesco Spagnolo Malagò è alla ricerca del nuovo dt dell’Italia e il nome di Bergomi in queste ultime ore sta scalando le gerarchie. Ecco i motivi. Il vento di cambiamento che sta investendo il calcio italiano potrebbe portare a un clamoroso e inaspettato ribaltone per il ruolo di dt. Negli ultimi giorni, infatti, ha preso fortemente quota l’ipotesi di vedere Beppe Bergomi come direttore tecnico per la Nazionale, una mossa strategica che accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori. Le indiscrezioni, lanciate dal Corriere della Sera, svelano le grandi manovre avviate dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, impegnato fin dal suo insediamento nel ridisegnare i vertici del Club Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maldini più complicato, Malagò pensa a Bergomi come ruolo di dt. Decisione definitiva attesa a breve

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