Bergamo nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 chiude al transito Porta sant’Agostino

Da bergamonews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16, Porta Sant’Agostino sarà chiusa al transito per consentire il completamento dei lavori di ripristino. I lavori sono iniziati dopo che, il 5 maggio, un veicolo ha urtato una porzione dell’arco interno, danneggiandolo. La chiusura durerà fino al termine degli interventi, che sono ormai prossimi alla conclusione.

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Bergamo. Si avviano alla conclusione i lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino, avviati dopo il danneggiamento di una porzione dell’arco interno provocato, lo scorso 5 maggio, dall’urto di un mezzo durante il transito sotto l’arco della Porta. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore immediatamente successive all’incidente, il periodo di monitoraggio, e completati i necessari passaggi autorizzativi e di coordinamento con la Soprintendenza, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell’intervento, con il montaggio degli elementi lapidei e la rimozione dei ponteggi provvisori.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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