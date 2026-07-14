La porta Sant’Agostino in Città Alta è stata chiusa dalle 22 alle 5 tra il 15 e il 16 luglio per lavori di riparazione. La strada è stata interdetta al traffico durante le ore notturne, mentre la Ztl di Valverde è stata sospesa per permettere l’accesso. La struttura era stata danneggiata il 5 maggio da un mezzo che aveva urtato una parte dell’arco interno. È stata l’ultima notte di interventi di ripristino.

VIABILITÀ. Passaggio chiuso dalle 22 alle 5 per il ripristino dell’arco. Sospesa la Ztl di Valverde per garantire l’accesso a Città Alta. Ultima notte di lavori per il ripristino di Porta Sant’Agostino, danneggiata il 5 maggio dall’urto di un mezzo contro una porzione dell’arco interno. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio saranno montati gli elementi lapidei e rimossi i ponteggi provvisori. Per consentire le operazioni in sicurezza, il passaggio sotto la Porta sarà chiusa al traffico dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì. L’intervento conclude il percorso avviato subito dopo l’incidente con la messa in sicurezza del monumento, il monitoraggio della struttura e i passaggi autorizzativi con la Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Città Alta, Porta Sant’Agostino chiusa nella notte tra il 15 e il 16 luglio

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Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglioEra stata urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Durante le operazioni sospesa la Ztl di Valverde. ecodibergamo.it