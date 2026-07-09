Bergamo ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio
Nella notte tra il 15 e il 16 luglio sono stati completati gli ultimi interventi di riparazione a Porta Sant’Agostino, danneggiata da un mezzo in transito il 5 maggio. Durante le operazioni, è stata sospesa la Ztl di Valverde. I lavori di ripristino sono ormai quasi conclusi, dopo aver riparato i danni causati dall’urto.
IL RIPRISTINO. Era stata urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Durante le operazioni sospesa la Ztl di Valverde. Si avvicina la conclusione dei lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino, urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore successive all’incidente e il successivo monitoraggio, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell’intervento. Porta Sant’Agostino sarà quindi chiusa dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 luglio. Durante la chiusura sarà sospesa la Ztl di Valverde, consentendo di accedere a Città Alta passando da via Maironi da Ponte, via Valverde, via alla Porta di San Lorenzo e via Fara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Segui gli aggiornamenti su Bergamo.
Andrea Sannino - Spielberg (Official Video)
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino: il passaggio sotto l’arco chiude una notte
Via San Tomaso de Calvi torna a doppio senso: lavori nella notte tra il 3 e il 4 luglioNella notte tra il 3 e il 4 luglio, via San Tomaso de Calvi sarà riaperta al traffico in entrambe le direzioni.
Temi più discussi: Porta Sant'Agostino, nella notte tra il 15 e il 16 luglio gli ultimi lavori di ripristino; Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio; Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino: il passaggio sotto l’arco chiude una notte; La Torre del Gombito si prepara ad accogliere il nuovo Visitor Centre UNESCO.
Colpito un negozio di abbigliamento in via Sant'Alessandro. Il malvivente avrebbe agito da solo all’alba di domenica 14 giugno. Distrutta la porta, nonostante il vetro antisfondamento. Leggi di più: https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/bergamo-citta/ facebook
Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino: il passaggio sotto l’arco chiude una notteTra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio per consentire il montaggio degli elementi lapidei e la rimozione dei ponteggi provvisori. Sospesa temporaneamente la Ztl di Valverde per garantire l'accesso a Cit ... bergamonews.it
Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglioEra stata urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Durante le operazioni sospesa la Ztl di Valverde. ecodibergamo.it