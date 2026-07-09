Bergamo ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio

Da ecodibergamo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 15 e il 16 luglio sono stati completati gli ultimi interventi di riparazione a Porta Sant’Agostino, danneggiata da un mezzo in transito il 5 maggio. Durante le operazioni, è stata sospesa la Ztl di Valverde. I lavori di ripristino sono ormai quasi conclusi, dopo aver riparato i danni causati dall’urto.

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IL RIPRISTINO. Era stata urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Durante le operazioni sospesa la Ztl di Valverde. Si avvicina la conclusione dei lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino, urtata da un mezzo in transito lo scorso 5 maggio. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore successive all’incidente e il successivo monitoraggio, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell’intervento. Porta Sant’Agostino sarà quindi chiusa dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 luglio. Durante la chiusura sarà sospesa la Ztl di Valverde, consentendo di accedere a Città Alta passando da via Maironi da Ponte, via Valverde, via alla Porta di San Lorenzo e via Fara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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