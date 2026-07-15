Bergamo Città Europea dello Sport 2027 | al via la raccolta di progetti per costruire il palinsesto ufficiale

È iniziata la fase di raccolta di proposte per il palinsesto ufficiale di Bergamo come Città Europea dello Sport 2027. Il Comune invita associazioni, scuole, enti del Terzo Settore e altre realtà locali a presentare progetti. L’obiettivo è sviluppare un calendario di eventi che coinvolga sport, inclusione, benessere e partecipazione, creando un programma diffuso in tutta la città.

I PROGETTI. Il Comune apre ad associazioni, scuole, enti del Terzo Settore e realtà del territorio: l’obiettivo è creare un calendario diffuso di iniziative tra sport, inclusione, benessere e partecipazione. Bergamo si prepara a vivere un 2027 all’insegna dello sport e della partecipazione. Dopo il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2027 assegnato da Aces Europe, l’Amministrazione comunale avvia il percorso per costruire il palinsesto ufficiale delle iniziative che accompagneranno l’intero anno di celebrazioni. Il Comune pubblicherà nei prossimi giorni un avviso rivolto ad associazioni sportive, enti del Terzo Settore, scuole, fondazioni, cooperative, istituzioni e soggetti pubblici e privati interessati a presentare progetti da inserire nel programma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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