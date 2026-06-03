Calisese Beer Fest | musica birra e sapori romagnoli dal 4 giugno

Notizia in breve

Dal 4 giugno si tiene il Calisese Beer Fest, evento dedicato a musica, birra e sapori romagnoli. Durante le giornate, gli stand offrono specialità gastronomiche tipiche della regione, tra cui piadine, salumi e formaggi locali. Sul palco si alternano vari artisti e band, con concerti programmati per ogni serata. L’evento prosegue per diversi giorni e coinvolge diversi punti della località.