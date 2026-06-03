Calisese Beer Fest | musica birra e sapori romagnoli dal 4 giugno
Dal 4 giugno si tiene il Calisese Beer Fest, evento dedicato a musica, birra e sapori romagnoli. Durante le giornate, gli stand offrono specialità gastronomiche tipiche della regione, tra cui piadine, salumi e formaggi locali. Sul palco si alternano vari artisti e band, con concerti programmati per ogni serata. L’evento prosegue per diversi giorni e coinvolge diversi punti della località.
Quali specialità gastronomiche romagnole troverai tra gli stand?. Chi suonerà sul palco per ogni serata del festival?. Come verrà utilizzata la corsa podistica della domenica mattina?. Dove si svolgeranno gli altri eventi di giugno nel territorio?.? In Breve Menu con stinco, pollo alla birra, hamburger e hot dog artigianali.. Programma musicale: Funk Club (4 giugno), Forever Young (5 giugno), Roxy Bar (6 giugno), Drunken Lullabies (7 giugno).. Domenica 7 giugno corsa podistica Run to win contro il gioco d'azzardo patologico.. Eventi correlati a Montiano in Piazza Maggiore dal 30 maggio al 31 agosto 2026.. La quarta edizione del Calisese Beer Fest anima il Parco delle Scuole Medie da giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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