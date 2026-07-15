Benzina e diesel prezzi al decollo | in Veneto è caccia alle pompe più convenienti

I prezzi di benzina e diesel sono aumentati di nuovo in Veneto, con le pompe che cercano di offrire prezzi più bassi. Dopo settimane di calo, i costi sono risaliti a causa delle tensioni in Medio Oriente. La corsa alle pompe più convenienti coinvolge i clienti che cercano di risparmiare. La situazione si mantiene volatile, con i prezzi che continuano a oscillare in risposta alle tensioni internazionali.

Nemmeno il tempo di abituarsi a un po’ di normalità. Dopo settimane in cui i prezzi dei carburanti si stavano abbassando, la ripresa delle tensioni in Medio Oriente produce i suoi effetti anche nelle pompe di benzina venete. Secondo i dati aggiornati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio «self» in Veneto è di 1,872 euro al litro per la benzina e 1,988 euro per il gasolio, valori inferiori alle medie nazionali di 1,884 e 1,996 euro. Federconsumatori punta il dito soprattutto contro la mancata proroga del taglio delle accise (è scaduto il 4 luglio). L’associazione sostiene che la decisione del Governo si sia rivelata «prematura e poco lungimirante», proprio perché è intervenuta prima del nuovo balzo del petrolio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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