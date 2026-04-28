Diesel a 2,30 euro e benzina 1,98 da inizio maggio se il governo con conferma i tagli alle accise I prezzi più alti in Europa

Da inizio maggio, i prezzi di diesel e benzina sono aumentati, con il diesel che raggiunge i 2,30 euro al litro e la benzina quasi 2 euro. Se il governo confermerà i tagli alle accise, si prevede che questi valori rimarranno elevati. Attualmente, i prezzi italiani si collocano tra i più alti in Europa, secondo le ultime rilevazioni del settore.

Roma, 28 aprile 2026 – Il diesel che vola a 2,30 euro al litro e la benzina che sfiora i 2 euro. Non è uno scenario improbabile. E’ quello che potrebbe accadere fra 4 giorni se, il taglio delle accise introdotto dal governo dopo l’inizio della guerra nel Golfo, non verrà prorogato. La Germania taglia per due mesi le accise su benzina e diesel (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’aumento dei carburanti A fare due calcoli su quanto costerebbe il rifornimento degli italiani in caso di mancato rinnovo è il Codacons. “A partire dal prossimo 2 maggio il prezzo medio del gasolio schizzerà a 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria, raggiungendo...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diesel a 2,30 euro e benzina 1,98 da inizio maggio se il governo con conferma i tagli alle accise. “I prezzi più alti in Europa” Notizie correlate Leggi anche: Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022, il Codacons attacca il Governo Meloni: "Tagliare le accise" Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Carburanti, se salta taglio accise diesel italiano il più caro in Ue; Benzina e diesel: quanto aumentano i prezzi se il governo non rinnova il taglio delle accise; Finisce il taglio delle accise: prezzi in salita dal primo maggio; Carburanti, l’Italia rischia di avere i prezzi più cari d’Europa: dal 1° maggio possibile stangata su benzina e diesel. Diesel a 2,30 euro e benzina 1,98 da inizio maggio se il governo con conferma i tagli alle accise. I prezzi più alti in EuropaL’allarma lanciato da Codacon che un pieno di diesel o di verde costerà 12,2 euro in più ad ogni automobilista ... quotidiano.net Taglio accise, diesel a 2,3 euro senza proroga: ultime ore per decidereIl governo cerca le coperture economiche per confermare lo sconto: intanto la benzina sale e il gasolio è ai massimi ... quattroruote.it L’esecutivo in affanno, in bilico la proroga per tutti gli automobilisti. Si valuta il sostegno ai camionisti per il caro-diesel - facebook.com facebook A causa della crisi di Hormuz in queste settimane, in Italia, il premio che sta pagando chi guida un'auto diesel rispetto a una a benzina è il più alto di sempre. Naturalmente lo stesso vale per i mezzi pesanti che trasportano i beni che acquistate tutti i giorni x.com