Benevento pronte le nuove maglie | tre date per la presentazione

Dal 20 al 27 luglio, il negozio ufficiale del Benevento Calcio terrà una serie di eventi per presentare le nuove maglie della stagione 2026-2027. Sono previste tre date in cui i tifosi potranno vedere da vicino i modelli e scoprire i dettagli delle divise. La presentazione avverrà nello spazio dedicato all’interno dello store, senza ulteriori dettagli su orari o modalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento Calcio è pronto a svelare le nuove maglie della stagione 2026-2027. Dal 20 al 27 luglio, lo Store Ufficiale ospiterà un’iniziativa speciale. Nei giorni che precederanno ogni appuntamento, le nuove divise saranno esposte coperte da un telo nero, posizionate su un cavalletto da pittore, per alimentare curiosità e attesa. Le maglie saranno svelate il 20, 23 e 27 luglio. In ciascuna di queste giornate sarà attivata una promozione lampo riservata ai primi 50 tifosi, che potranno acquistare la divisa appena svelata a un prezzo speciale. Restate sintonizzati sui canali social del club per conoscere i dettagli, che saranno svelati di volta in volta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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