"Stella caduta sulla Terra". È la frase con cui il poeta Piero Bigongiari descrisse nel secolo scorso la città di Pistoia, e che troverà spazio sul retro delle nuove maglie della Pistoiese. Sotto al colletto per la precisione, dalla parte opposta rispetto alla coccarda tricolore stampata sul petto ricorda la vittoria della Coppa Italia di Serie D nella passata stagione. Nuove divise che sono state presentate dalla società ieri nel tardo pomeriggio, alla presenza della dirigenza e del nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli. Presenti anche, tra gli altri, il sindaco Giovanni Capecchi e la vice-sindaca Stefania Nesi, oltre all’ex assessore Alessandro Sabella ed all’imprenditore Vannino Vannucci, patron della Vannucci Piante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le nuove maglie dell’Olandesina. Omaggio alla stagione in Serie A

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