Nelle fasi finali dei playoff di serie C, è stata avviata l’iniziativa benefica “Play for Charity” promossa da Sky Wifi e CharityStars. Le maglie delle squadre partecipanti, tra cui anche quelle del Benevento, sono state messe all’asta per sostenere l’Ospedale Pediatrico Meyer. L’asta riguarda le divise indossate durante le partite e si svolge online. L’obiettivo è raccogliere fondi destinati a attività e progetti dell’ospedale pediatrico.

Come era già avvenuto lo scorso nelle fasi finali dei play off, la serie C Sky Wifi e CharityStars metteranno in campo l’iniziativa benefica “Play for Charity”, in favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer. In occasione dei match di andata del secondo turno nazionale degli spareggi per la B e fino alla doppia finalissima del 2 e 7 giugno, il pallone del primo gol sarà autografato dai marcatori della gara e successivamente messo all’asta sulla CharityStars, partner della Serie C, a sostegno alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Ma non finisce qui perché ulteriori fondi da destinare in beneficenza arriveranno dalla vendita all’asta delle maglie autografate di tutte le squadre che hanno partecipato ai Playoff e ai Playout, oltre a quelle di Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici della Serie C Sky Wifi 2025-26. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Play for Charity”, le maglie delle squadre di C all’asta per il Meyer: ci sono anche quelle del Benevento

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