Decimo appuntamento stagionale per la F1, di scena Spa-Francorchamps per la 59ª volta. Sono però già 70 le edizioni del GP Belgio disputate perché 10 volte si è gareggiato a Zolder e 2 a Nivelles. Il tracciato di Spa misurava in origine 14,12 km ma dal 1983 è stato dimezzato e in seguito ha cambiato altre 2 volte layout. Secondo gli ingegneri del gruppo Brembo, Spa, lungo 7.004 metri, rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 avendo 6 frenate al giro per un totale inferiore a 13 secondi: 3 sono della categoria Hard, 2 Medium e una Light. Per due di queste staccate i freni sono utilizzati per oltre 3,2 secondi ciascuna. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Belgio, i segreti di Spa: curva 1 la più dura per i freni

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