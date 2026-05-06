A Le Mans si apre il primo dei tre appuntamenti di maggio della stagione di MotoGP con il Gran Premio di Francia. La pista, situata nella regione della Sarthe, ha già visto disputarsi 38 Gran Premi dal suo debutto nel 1969, quando il pilota italiano ha dominato la gara della classe 500. La curva 8 si distingue come un punto critico della pista, caratterizzata da una frenata particolarmente impegnativa.

Primo dei tre appuntamenti del mese di maggio per la MotoGP: è di scena il GP Francia. Le Mans, capitale del dipartimento de La Sarthe ha già ospitato 38 GP, il primo nel 1969, quando nella classe 500 Giacomo Agostini doppiò tutti i rivali. L’anno scorso gli spettatori del GP Francia furono 311.797 nel corso del week-end, nuovo record per il Mondiale da quando la MotoGP ha preso il posto della 500. Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, la pista di Le Mans da 4,185 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritata un indice di difficoltà di 4 per effetto delle 10 frenate al giro per complessivi 31 secondi e mezzo, pari al 35 per cento della gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Mans, i segreti della pista: la staccata paurosa è curva 8

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