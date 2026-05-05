Durante l’episodio di RAW del 4 maggio, la serata è stata caratterizzata da diversi momenti intensi, tra cui un episodio che ha coinvolto Becky Lynch che ha sbagliato mira durante un match. La serata ha anche segnato il debutto di Sol Ruca nel roster principale della WWE, creando ulteriori tensioni tra i protagonisti della scena. La situazione ha catturato l’attenzione dei fan presenti e di coloro che seguono gli eventi in diretta.

Durante l’episodio di RAW del 4 maggio è successo davvero di tutto. La serata è stata particolarmente importante, soprattutto per il debutto di Sol Ruca nel main roster WWE. Sol Ruca, fresca di promozione da NXT, ha fatto la sua prima grande apparizione ufficiale firmando il contratto per RAW. Adam Pearce l’ha introdotta sul ring dopo un video di highlights, e il pubblico l’ha accolta calorosamente. The newest member of Monday Night Raw, @SolRucaWWE pic.twitter.comiMdGJLQjZm — WWE (@WWE) May 5, 2026 Becky Lynch voleva Sol Ruca. ma ha trovato Adam Pearce. Ruca non ha avuto molto tempo per parlare: Becky Lynch è subito arrivata a interromperla, dichiarando che quello era il suo “ momento riservato per celebrare la sua grandezza ”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tensione alle stelle a RAW, Becky Lynch sbaglia mira, Sol Ruca ne approfitta

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