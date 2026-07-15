Nel 1936 un imprenditore imparò a realizzare uno smalto, dando origine a Layla Cosmetics, che nel 2026 compirà 90 anni. L'azienda è nota per aver portato nel tempo unghie colorate con formule a lunga durata e finiture diverse, tra cui metallizzate, olografiche e opache.

Da allora Layla Cosmetics che nel 2026 compie ben 90 anni è stato associato alla bellezza e all'eleganza delle unghie che nel tempo sono state declinate in una varietà di colori vivaci e formule a lunga durata dall'ampia gamma di finiture, tra cui metallizzate, olografiche e opache. Oggi il brand ha completamente rinnovato la sua narrazione con il nuovo Ceo, Babila Spagnuolo, nipote del fondatore e anima creatrice che ha saputo attualizzare il suo portfolio di proposte, anche con collaborazioni strategiche, si pensi al lancio della linea di smalti benefica di Fedez nel 2021 o alle conversazioni social con il re del porno, Rocco Siffredi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beauty history: quella volta che un imprenditore imparò a fare uno smalto e nacque Layla Cosmetics, che oggi compie 90 anni

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