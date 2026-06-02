Beauty history | comfort zone pioniere della skin longevity compie 30 anni

Da vanityfair.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il marchio di cosmetici professionali italiano [ comfort zone ] ha compiuto 30 anni. Fondata con un’identità basata sulla scienza, l’azienda si specializza in prodotti dedicati alla longevità della pelle. Per celebrare il traguardo, ha annunciato iniziative e lanci di nuove linee. La società si distingue per la sua attenzione alla ricerca e alla qualità, mantenendo una presenza stabile nel settore della cosmetica professionale.

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Una storia nella storia La storia di comfort zone è strettamente intrecciata con quella del gruppo Davines Group, una delle realtà italiane più interessanti nel panorama della cosmetica professionale contemporanea. E il 2026 è un anno simbolico: il brand compie infatti 30 anni, essendo nato ufficialmente nel 1996 a Parma. Tutto comincia però molto prima, nel 1983, quando la famiglia Bollati, Gianni e Silvana, fonda un laboratorio cosmetico specializzato nella ricerca e nella produzione per conto terzi. In quegli anni l’azienda non vende ancora prodotti con il proprio nome: sviluppa formule avanzate per altre società internazionali del beauty, costruendosi una reputazione tecnica molto forte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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