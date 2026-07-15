beach volley due fanesi top con ambrosini e del vecchio

Due giocatori di Fano si sono aggiudicati la terza edizione del Trofeo dell’Adriatico di beach volley maschile. La competizione si è svolta ai Bagni Franco di Marotta e ha visto la partecipazione di 45 coppie. I vincitori sono Mattia Turiani e Ludovico Mainardi, che hanno superato gli avversari nelle finali del torneo. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse località.

Mattia Turiani e Ludovico Mainardi di Fano si sono aggiudicati la 3ª edizione del Trofeo dell’Adriatico, torneo di beach volley maschile ai Bagni Franco di Marotta con 45 coppie. Il torneo dedicato alla memoria di Marco Gresta, uno degli organizzatori prematuramente scomparso, ha visto tra gli altri la partecipazione dell’ex milanista e nazionale azzurro di calcio Massimo Ambrosini e dell’ex Roma Marco Delvecchio. Turriani e Mainardi hanno battuto un’altra coppia fanese composta da Stefano Belogi e Tommaso Alessandrini col punteggio di 2-1 (parziali 1821, 2119, 159), mentre nella finalina per il terzo posto del podio la coppia senigagliese Andrea Sanfilippo e Matteo Polzonetti l’ha spuntata sui fanesi Enrico Sorcinelli e Donatello Giovanotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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