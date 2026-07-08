Urban Beach Volleyrò e B-Cheers | due modelli vincenti del beach volley italiano

Notizia in breve

Due società di beach volley si sfidano sul campo: Urban Beach Volleyrò di Roma e B-Cheers. La prima si distingue per il suo impianto situato in una zona urbana, con strutture che accolgono numerosi appassionati durante tutto l’anno. La seconda, invece, ha sede in una località balneare, con campi all’aperto e un’offerta rivolta a giovani e adulti. Entrambe promuovono eventi e tornei nazionali, attirando pubblico e atleti.