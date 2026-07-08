Urban Beach Volleyrò e B-Cheers | due modelli vincenti del beach volley italiano
Due società di beach volley si sfidano sul campo: Urban Beach Volleyrò di Roma e B-Cheers. La prima si distingue per il suo impianto situato in una zona urbana, con strutture che accolgono numerosi appassionati durante tutto l’anno. La seconda, invece, ha sede in una località balneare, con campi all’aperto e un’offerta rivolta a giovani e adulti. Entrambe promuovono eventi e tornei nazionali, attirando pubblico e atleti.
Due società, due storie diverse, una sola grande passione: il beach volley. In questa puntata mettiamo a confronto Urban Beach Volleyrò di Roma, una delle società più vincenti e prestigiose d’Italia, e B-Cheers di Lecco, una realtà giovane che in pochi anni ha saputo crescere fino a superare i 200 tesserati, diventando un punto di riferimento sul territorio. Parliamo di formazione, risultati, valori, crescita delle società sportive e del ruolo dell’AIBVC nello sviluppo del beach volley italiano. Ospiti: Luca Tomassi – Urban Beach Volleyrò Katia Contardo ed Enrico Mautino – B-Cheers Segui le società Urban Beach Volleyrò Instagram:... 🔗 Leggi su Oasport.it
Urban Beach Volleyrò e B-Cheers: due modelli vincenti del beach volley italiano
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