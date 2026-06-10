Due società di beach volley si sfidano in un confronto che mette in luce due storie di passione per il gioco sulla sabbia. Il match tra Mattabel e Let’s Beach si svolge in un torneo locale, con entrambe le squadre che mostrano impegno e determinazione. Le partite si sono svolte su un campo all’aperto, con pubblico presente e spettatori che seguivano con attenzione ogni scambio di battute.

Due società, due storie, un’unica passione: il beach volley. In questo episodio raccontiamo il mondo AIBVC attraverso due realtà molto diverse ma unite dalla stessa visione: da una parte Mattabel di Pesaro, oggi una delle scuole più importanti d’Italia e prima nelle Marche, capace di crescere in pochi anni fino alle categorie nazionali. Dall’altra Let’s Beach di Pescara, un progetto nuovissimo nato nel 2025 che ha già costruito una community di oltre 100 atleti tra agonismo e sport come stile di vita. Un confronto diretto tra esperienza, crescita, mentalità e futuro del beach volley italiano. Interviste a cura di Alice Liverani a: Tommaso Del Grande (Mattabel) Simone Andrea Gentile e Cristiana Parenzan (Let’s Beach) Contatti società Mattabel – Pesaro Instagram: @beachvolleymattabel Facebook: Beach Volley Mattabel Sito: https:asdmattabel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - AIBVC a confronto: Mattabel vs Let’s Beach | Due storie di passione legate al beach volley

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