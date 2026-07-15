Basket Italia eliminata dagli Europei U20 | vince la Serbia

L’Italia è stata eliminata dagli Europei Under 20 di basket 2026 dopo aver perso 63-86 contro la Serbia negli ottavi di finale a Lubiana. La squadra guidata da coach Hassan ha concluso il torneo con una sconfitta pesante, dopo aver iniziato con buone aspettative. La partita si è conclusa con un divario di oltre venti punti, interrompendo così la corsa al titolo in questa fase del torneo.

Finisce qui la corsa al titolo dell’Italia all’Europeo Under 20 di basket 2026. A Lubiana, negli ottavi di finale, gli azzurrini guidati da coach Hassan si arrendono con un pesante 63-86 contro una solida Serbia, chiudendo di fatto un torneo iniziato con buone speranze, ma spentosi nei momenti decisivi. La partita è un monologo balcanico fin dai primi minuti. Dopo il canestro iniziale di Theo Airhienbuwa, la Serbia prende subito il largo, allungando sul 15-8 e chiudendo il primo quarto sul 30-17. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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