Basket Europei Under 20 | Italia eliminata Arriva il ko con la Serbia

L’Italia è stata eliminata dagli ottavi di finale degli Eurobasket Under 20 2026 dopo aver perso contro la Serbia con il punteggio di 63-86 a Ljubljana. La squadra serba ha mantenuto il vantaggio fin dall’inizio, lasciando gli azzurrini sempre in rincorsa senza riuscire a ridurre il divario.

Finisce la corsa al titolo di Eurobasket Under 20 2026 per l’Italia, che a Ljubljana cede 63-86 contro la Serbia negli ottavi di finale. Un match dove i serbi sono stati avanti fin dall’inizio, con gli azzurrini obbligati a inseguire senza mai chiudere il gap. Così per l’Italia ora si apre il tabellone per il nono posto finale, con gli azzurri che affronteranno Israele. Non bastano agli azzurri i 15 punti di Stefano Trucchetti e gli 11 punti di Theo Airhienbuwa, così come i 9 di Matteo Accorsi e Fallou Sow, con la squadra che non ha cambiato marcia dopo la faticosa fase a gironi. Per la Serbia, invece, top scorer è Andrej Lucic con 17 punti, mentre spiccano anche i 12 punti di Mitar Bosnjakovic e i 10 di Uros Suput. 🔗 Leggi su Oasport.it

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