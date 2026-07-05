Basket femminile | Italia pronto riscatto agli Europei Under 20 contro la Serbia

L’Italia ha ottenuto la prima vittoria nel girone C degli Europei Under 20 di basket femminile, giocato in Lituania tra Klaipeda e Alytus. La squadra italiana ha battuto la Serbia nel secondo match della fase. La partita si è conclusa con un risultato positivo per le azzurre, segnando un cambio di passo rispetto alle precedenti gare del torneo.

Gli Europei femminili Under 20 proseguono, ma stavolta con un sorriso chiamato Italia. Arriva la prima vittoria nel girone C della rassegna di scena in Lituania, tra Klaipeda e Alytus (sede del secondo match delle azzurre). Battuta la Serbia, che già ieri aveva mostrato evidenti crepe nel successo risicato contro l’Islanda. Pur con un brivido finale, arriva l’85-78 che permetterà di giocare, martedì alle 19:30 contro l’Islanda, per il secondo posto nel raggruppamento dietro a una Polonia ormai lanciata verso il primo. Eccezionali le prove di Emma Giacchetti (24 punti e 10 assist con 31 di valutazione) e di Marianna Zanetti (20 e 10 rimbalzi con 26 di valutazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Basket, Qual. Mondiali femminili: Italia-Nuova Zelanda 74-51: gli highlights

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