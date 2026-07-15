Basket femminile l’Italia Under 17 battuta nettamente dalla Slovenia negli ottavi di finale dei Mondiali

L’Italia Under 17 di basket femminile è stata eliminata agli ottavi di finale dei Mondiali in Repubblica Ceca, sconfitta dalla Slovenia con un punteggio netto. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra avversaria, che ha superato le azzurre in modo evidente. La competizione si svolge a Brno, dove si sono disputate le fasi finali del torneo mondiale.

L’Italbasket femminile esce agli ottavi di finale nei Mondiali Under 17! Nel torneo iridato in quel di Brno (Cechia) le azzurre cedono alla Slovenia per 66-44 in un match rimasto in equilibrio solo nel primo quarto, perché nei parziali successivi le balcaniche hanno imposto il proprio ritmo con le nostre portacolori che non sono più riuscite a ricucire lo strappo per provare a riaprire la partita vista la superiorità delle avversarie. 11 punti e 11 rimbalzi di Isabel Hassan ultima ad arrendersi tra le ragazze del Belpaese al pari di Emma Magni (16 punti), con Anais Gobec ed Ema Stavrov che trascinano le slovene rispettivamente con 16 e 11 punti – doppia cifra anche per Ema Lorbek (10 punti), con Veronika Ferjancic che piazza una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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