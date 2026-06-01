L’Italia femminile di basket 3x3 ha perso il debutto ai Mondiali contro la Cina, con il punteggio di 12-21. La partita si è giocata nel gruppo in cui la Cina è considerata una delle favorite della competizione. La squadra italiana è stata sconfitta nonostante la presenza di un allenatore riconosciuto nel settore.

Finisce con una sconfitta per 12-21 l’esordio dell’Italia femminile ai Mondiali di basket 3×3. La squadra che ha come coach Agostino Origlio è stata superata dalla Cina, tra le selezioni favorite della rassegna iridata e, nondimeno, l’ampia favorita del raggruppamento. La partita vera si giocherà da adesso in poi, a cominciare dalle 16:40 quando le azzurre torneranno in campo contro la Lettonia. Pronti via e Wenxia Li subito segna dall’arco; il primo canestro italiano è di Palmieri in penetrazione. Zhang e Wang mandano le cinesi sull’1-5 in una partenza sprint, in 45 secondi. Dopo questo momento le percentuali cinesi scendono, quelle italiane non salgono, ma questo significa che perlomeno il distacco rimane sui 4 punti (3-7 dopo 2’30”). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket 3×3: Italia femminile battuta dalla forte Cina all’esordio dei Mondiali

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Basket, Qual. Mondiali femminili: Italia-Spagna 68-56, gli highlights

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