Basket femminile | Italia al via dei Mondiali Under 17 a Brno Sarà duello USA-Australia?
Domani inizia a Brno il campionato mondiale femminile Under 17 di basket. La competizione coinvolge diverse squadre, con un'attenzione particolare alle sfide tra Stati Uniti e Australia. La città ospita questa edizione, che si svolge in un contesto dove il basket femminile ha una lunga tradizione. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, con le nazionali che si preparano a confrontarsi sul campo.
Sta per andare in scena, da domani, a Brno, la biennale occasione in cui si giocano i Mondiali femminili Under 17, che si trovano in un Paese nel quale il basket femminile ha una tradizione decisamente importante. 16 i Paesi al via. Tra questi anche l’Italia, che non avrebbe originariamente dovuto gareggiare, ma è entrata a seguito della rinuncia della Serbia. In questo modo l’estate azzurra si è definita piena con tutti e otto i tornei giovanili di primaria importanza con il tricolore di scena. Per le azzurre il miglior risultato è stato il memorabile secondo posto del 2016, e quella finale a oggi è anche l’unico podio raggiunto dal nostro Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it
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