Sta per andare in scena, da domani, a Brno, la biennale occasione in cui si giocano i Mondiali femminili Under 17, che si trovano in un Paese nel quale il basket femminile ha una tradizione decisamente importante. 16 i Paesi al via. Tra questi anche l’Italia, che non avrebbe originariamente dovuto gareggiare, ma è entrata a seguito della rinuncia della Serbia. In questo modo l’estate azzurra si è definita piena con tutti e otto i tornei giovanili di primaria importanza con il tricolore di scena. Per le azzurre il miglior risultato è stato il memorabile secondo posto del 2016, e quella finale a oggi è anche l’unico podio raggiunto dal nostro Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket femminile: Italia al via dei Mondiali Under 17 a Brno. Sarà duello USA-Australia?

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Basket, Qualificazione Mondiali Femminili, Usa-Italia 93-59: gli highlights

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