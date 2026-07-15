Basket aria di cambiamento in casa GMV in Divisione Regionale 2
Il GMV ha concluso una buona stagione, arrivando in finale nella Divisione Regionale 2, ma ha perso contro una squadra di livello superiore, che punta alla promozione in serie C entro tre anni. La società sta vivendo un periodo di cambiamenti, dopo aver sfiorato la promozione in Divisione Regionale 1. La squadra ha ottenuto risultati significativi nel recente passato, ma ora si prepara a nuove sfide.
Pisa, 14 luglio 2026 – Aria di cambiamento in casa del GMV, fresco reduce da una delle migliori stagioni degli ultimi anni, con la prima squadra che ha sfiorato la promozione in Divisione Regionale 1, finendo sconfitta in finale dalla corazzata Fortezza Livorno, progettata per salire in tre anni dalla Divisione Regionale 3 alla serie C. Il gruppo del confermato coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, ha infatti perso buona parte dei giovani giocatori artefici dell’ottima stagione appena trascorsa, ed ha ingaggiato nuovi esperti atleti, intorno a cui far crescere gli under.. LA STAGIONE TRASCORSA – Dopo una regular season di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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