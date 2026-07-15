basket aria di cambiamento in casa gmv in divisione regionale 2

Notizia in breve

Il GMV ha concluso una buona stagione, arrivando in finale nella Divisione Regionale 2, ma ha perso contro una squadra di livello superiore, che punta alla promozione in serie C entro tre anni. La società sta vivendo un periodo di cambiamenti, dopo aver sfiorato la promozione in Divisione Regionale 1. La squadra ha ottenuto risultati significativi nel recente passato, ma ora si prepara a nuove sfide.