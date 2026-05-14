Alle 18 di oggi si è disputata la prima semifinale dei play-off di Divisione Regionale 2, girone D, tra le squadre di Pisa. Dopo la conclusione del primo turno, le due formazioni pisane, DREAM Basket e GMV, sono scese in campo per affrontarsi. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la finale del torneo, con entrambe le squadre determinate a ottenere la vittoria.

Pisa, 14 maggio 2026 – Terminato il primo turno dei play-off nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, il campo ha emesso i primi verdetti per le due compagini pisane DREAM Basket e GMV. Il DREAM è uscito di scena, al termine di una combattutissima serie che ha visto prevalere in gara-due, per un canestro, AutoEtruria Volterra, che va a sfidare la corazzata Fortezza Livorno. Il GMV ha invece superato di rincorsa, ma nettamente, nello spareggio di Livorno, la Libertas Liburnia ed affronterà in semifinale il Basket Ponsacco, con gara-uno lunedì prossimo in trasferta, ritorno giovedì al PalaSartori di Ghezzano ed eventuale bella, lunedì 25 a Ponsacco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, al via Ponsacco-GMV, semifinale play-off in Divisione Regionale 2

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