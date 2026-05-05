Basket nella divisione regionale 1 Legends un’annata funesta Inevitabile la retrocessione

La stagione della divisione regionale 1 dei Legends si è conclusa con una retrocessione che nessuno aveva previsto all'inizio. La squadra ha concluso il campionato con risultati deludenti, portando a una fine amara per l'annata. Durante tutto il torneo, le prestazioni non sono state sufficienti per mantenere la categoria, portando a una retrocessione inevitabile. La fine della stagione segna un punto di svolta per il team e il suo percorso futuro.

E’ finita nel modo peggiore, quello che a inizio stagione nessuno poteva neppure immaginare per questo campionato di Divisione regionale 1 dei Legends. Ultimo posto in classifica, solo 6 vittorie in 30 giornate, 8 punti di distacco dalla penultima, peggiore attacco dei due gironi della categoria (1819 punti realizzati, media 60,6 a partita). Unico dato lievemente meno negativo è la quantità di punti subiti perché con 2197 incassati, nel girone A di peggio hanno fatto Grosseto e Pontedera. Eppure la stagione non era iniziata così catastroficamente perché nelle prime 9 giornate la squadra aveva ottenuto 4 vittorie. Ma dalla 10ª giornata di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket, nella divisione regionale 1. Legends, un’annata funesta. Inevitabile la retrocessione Notizie correlate Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 1 il CmC festeggia e tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nel derby. Legends, si materializza l’incubo retrocessione Basket Nella Divisione regionale 1. CmC all’inseguimento di un posto nei playoff. Legends, lenta agoniaDue colpi nel penultimo atto della stagione regolare (14ª giornata di ritorno) nella Divisione regionale 1 di basket. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket, nella divisione regionale 1. Legends, un’annata funesta. Inevitabile la retrocessione; Basket, Divisione Regionale 2: tre bresciane per la promozione; Basket Divisione Regionale 2, allungo del Serramanna in testa al girone Sud - L'Unione Sarda.it; Basket, Divisione Regionale 1: epilogo struggente per la Virtus Luino. Basket, nella divisione regionale 1. Legends, un’annata funesta. Inevitabile la retrocessioneE’ finita nel modo peggiore, quello che a inizio stagione nessuno poteva neppure immaginare per questo campionato di Divisione ... lanazione.it Basket Nella Divisione Regionale 3 l’Audax del coach Gallerini sfida la Chimenti nella Gara 1 dei playoff. Sarà dura ma non diamo niente per scontato»Gara 1 dei playoff per l’Audax che questa sera (ore 21.45) fa visita ai livornesi della Polisportiva Chimenti. Classificati ... sport.quotidiano.net Il basket italiano si ferma per rendere omaggio ad Achille Polonara, che ha annunciato la fine della sua carriera agonistica. - facebook.com facebook " è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero! Mi mancherai palla a spicchi ” Polonara saluta così il mondo del basket giocato #DAZNBetClub x.com