A Bari, sono stati rimossi alcuni parklet dopo i primi controlli. Questi allestimenti, concessi per favorire il distanziamento durante la ripresa post-Covid, sono stati giudicati abusivi o privi dei requisiti necessari. Le autorità hanno effettuato verifiche e hanno deciso di intervenire, portando alla rimozione di alcune strutture installate lungo le strade. La misura riguarda esclusivamente i parklet che non rispettano le normative vigenti.

Immaginati, e concessi, per la ripartenza post Covid - erano utilissimi per favorire il distanziamento anticontagio e i posti a sedere all’aperto - adesso finiscono nell’occhio dei controlli. C’è chi li aveva installati, ma senza alcuna autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e chi li aveva invece ottenuti pur non avendo i requisiti previsti. A Bari arrivano le prime rimozioni dei parklet, le piccoli oasi all’aperto create nel 2020 per i locali e i ristoranti della movida. In pratica uno spazio pubblico ricavato su parte della carreggiata stradale mediante l’installazione di pedane al livello dei marciapiedi e sulle quali posizionare tavolini e sedie. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Bari.corriere.it - Bari, mano dura contro i parklet: abusivi o privi di requisiti, rimossi dopo i primi controlli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, stretta contro i parcheggiatori abusivi: controlli e maxi sanzioni dopo il Decreto SicurezzaA Catania, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nelle zone più frequentate della movida per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori...

De Luca torna in strada dopo la vittoria: controlli nei cantieri e stretta contro i parcheggiatori abusiviIl sindaco di Salerno ha ripreso i controlli nei cantieri e ha intensificato le azioni contro i parcheggiatori abusivi.