Il sindaco di Salerno ha ripreso i controlli nei cantieri e ha intensificato le azioni contro i parcheggiatori abusivi. Dopo la vittoria elettorale, è tornato a visitare i cantieri in città senza organizzare eventi pubblici o conferenze stampa. Sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche nelle zone di maggiore traffico e nelle aree di sosta, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto delle norme.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco di Salerno riparte dai sopralluoghi in città. Nessuna celebrazione pubblica o conferenza stampa dopo la vittoria. Vincenzo De Luca ha scelto di tornare immediatamente tra le strade di Salerno, concentrandosi sui problemi della città e rilanciando il proprio impegno sul fronte della legalità e dei lavori pubblici. Il governatore campano ed ex sindaco ha effettuato una serie di sopralluoghi nei cantieri cittadini e nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel mirino i cantieri bloccati del centro cittadino. Tra le priorità segnalate da De Luca ci sono i lavori fermi sul corso Vittorio Emanuele e nelle strade limitrofe. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - De Luca torna in strada dopo la vittoria: controlli nei cantieri e stretta contro i parcheggiatori abusivi

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