Catania stretta contro i parcheggiatori abusivi | controlli e maxi sanzioni dopo il Decreto Sicurezza

A Catania, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nelle zone più frequentate della movida per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, sono state adottate misure più stringenti con controlli mirati e sanzioni che possono arrivare a maxi multe. L’operazione si è concentrata in particolare nelle aree dove il fenomeno è più diffuso, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria nelle zone della movida. La Polizia Locale ha intensificato i controlli contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree più frequentate della movida cittadina. L’intervento, condotto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria attraverso il Gruppo Pronto Intervento, rientra nelle nuove attività di contrasto previste dal Decreto Sicurezza, con particolare riferimento alle norme sulla seconda recidiva introdotte con la recente conversione in legge del provvedimento. Undici sanzioni e oltre 20 mila euro di multe. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno identificato e sanzionato 11 parcheggiatori abusivi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, stretta contro i parcheggiatori abusivi: controlli e maxi sanzioni dopo il Decreto Sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: I parcheggiatori abusivi potranno essere arrestati: la stretta nel decreto sicurezza Catania, controlli dei Carabinieri contro parcheggiatori abusivi e irregolarità stradaliABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria nel centro cittadino I Carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia di Catania Piazza... Argomenti più discussi: Decreto Sicurezza, la polizia locale multa sedici parcheggiatori abusivi a Catania; Catania, stretta sui parcheggiatori abusivi: 16 colti in flagranza; Catania | 16 parcheggiatori abusivi sanzionati e un truffatore denunciato. Stretta sui parcheggiatori abusivi a Catania: 16 sanzioni e denaro sequestratoCATANIA - Nuovo intervento della Polizia Locale di Catania nel contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nell’ambito dei controlli coordinati dal ... newsicilia.it