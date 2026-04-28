A Bari, i lavori nei cantieri di via Argiro potrebbero terminare oltre la data stabilita, con un possibile rinvio a settembre. La situazione riguarda principalmente il cantiere situato in quella zona, dove si prevedono ritardi nei lavori previsti. La prospettiva di completamento entro il 30 settembre sembra difficile, e si stanno valutando eventuali penali legate ai ritardi. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

C’è il rischio che il cantiere in via Argiro a Bari non venga portato a termine prima del 30 settembre. È quanto emerso ieri mattina durante l’audizione dell’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, e dell’ingegner Amato, dirigente del Settore Urbanizzazioni Primarie in Commissione trasparenza, guidata dal presidente Antonio Ciaula. Stando a quanto illustrato, durante i lavori per la pedonalizzazione della via dello shopping del centro città ci sono stati diversi ritardi imputabili all’impresa che sta eseguendo gli interventi. Ritardi che hanno portato l’amministrazione comunale ad applicare già delle penali all’impresa che sta eseguendo i lavori legate al disallineamento delle lavorazioni in base al cronoprogramma ufficiale (circa 76mila euro).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cantieri, a Bari lavori in ritardo: «Rinvio a settembre». Penali per via Argiro

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