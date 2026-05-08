Lavori in via Argiro e Brt cambia la viabilità nel Murattiano | chiuso tratto di via Abate Gimma doppio senso su via Piccinni

Da lunedì prossimo, 11 maggio, entreranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità nel quartiere Murattiano. Il tratto di via Abate Gimma rimarrà chiuso al traffico fino all'11 giugno, mentre via Piccinni sarà percorribile in doppio senso. Le variazioni riguardano i lavori avviati lungo via Argiro e via Brt, che coinvolgono la mobilità locale e prevedono cambiamenti nelle rotte di attraversamento nell'area.

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Cambia temporaneamente la viabilità lungo via Abate Gimma. Le modifiche alla circolazione, secondo quanto reso noto dal Comune, scatteranno da lunedì prossimo, 11 maggio, e saranno in vigore fino all'11 giugno.Cosa cambia in via Abate GimmaLe variazioni sono legate ai lavori di riqualificazione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia PonenteLa rivoluzione del tram a Bologna entra in una fase decisiva e cambia ancora la viabilità cittadina. Frosinone, cambia la viabilità: doppio senso tra via Portogallo e viale GreciaNuova ordinanza per migliorare traffico e sicurezza: sosta consentita solo negli stalli dedicati, soddisfazione dell’assessore Massimo Sulli “Questo... Contenuti utili per approfondire Bari, aperto ai pedoni un tratto di via Argiro. In via Manzoni da lunedì i lavori anche in un altro isolatoAl Murat, fra via Piccinni e via Abate Gimma le lavorazioni si concentreranno ora sulle aree laterali riservate ai marciapiedi. Al Libertà dal 2 marzo è stato disposto il divieto di sosta e fermata ... lagazzettadelmezzogiorno.it Restyling in via Argiro, riprendono i lavori. Proteste in via ManzoniOperai di nuovo al lavoro in via Argiro a Bari, dove è in corso un intervento di restyling finanziato con fondi Pnrr. Sabato scorso è stata installata la recinzione nel tratto iniziale dell’isolato ... quotidianodipuglia.it