Bari 24 convocati in ritiro | Dorval in permesso per motivi familiari

Il ritiro precampionato del Bari è iniziato oggi a Roccaraso, in Abruzzo, con 24 giocatori convocati. Un calciatore è stato autorizzato a lasciare il ritiro per motivi familiari. La squadra rimarrà in sede fino al 29 luglio e disputerà tre amichevoli: contro Castel di Sangro il 22 luglio, Pianella il 25 luglio e Lanciano il 28 luglio.

Il Bari calcio ha iniziato oggi il ritiro precampionato a Roccaraso, in Abruzzo, dove rimarrà fino al 29 luglio. Nel programma tecnico di preparazione sono previste tre amichevoli: i biancorossi affronteranno l'Asd Calcio Castel di Sangro il 22 luglio, il Pianella Calcio i 25 luglio e il Lanciano il 28 luglio. Le partite, programmate per le ore 17:30, verranno giocate sul terreno del Comunale di Roccaraso., Il tecnico Rastelli ha convocato i portieri Cerofolini, De Lucci, Pissardo; i difensori Burgio, De Lucia ('08), Dickmann, Dorval (in permesso per gravi motivi familiari), Emiliano ('08), Legrottaglie ('08), Mane,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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