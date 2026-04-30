La Fiorentina ha annunciato che Moise Kean ha ottenuto un permesso per motivi familiari e resterà assente fino al 5 maggio. Per questa ragione, il giocatore non sarà convocato per la partita contro la Roma. La società non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a confermare l’assenza di Kean per motivi personali. La decisione riguarda esclusivamente la sua partecipazione alle prossime gare fino alla data indicata.

FIRENZE – La Fiorentina comunica che Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Non sarà quindi convocato, a causa delle condizioni fisiche, per la partita che la Fiorentina giocherà lunedì 4 maggio, alle 20,45, a Roma. Kean sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l’iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Proseguirà il percorso terapeutico a Firenze, da martedì 5 maggio alle 10,30. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean in permesso (motivi familiari) fino al 5 maggio. Non sarà convocato per Roma

Notizie correlate

Vuole il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma maltrattava la moglieSi è presentato con apparente nonchalance agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, convinto di poter regolarizzare la sua...

Leggi anche: Fiorentina, ufficiale l’assenza di Kean contro la Roma: i motivi del forfait e le tempistiche di recupero

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Vanoli: Rispondo così sulle condizioni di Kean! L’infortunio di Gosens e da Gudmundsson mi aspetto che…; Roma, Konè torna in gruppo e punta la Fiorentina: le ultime; Vanoli verso l'addio alla Fiorentina: chi può sostituirlo in panchina al termine della stagione; Kean lascia Firenze per motivi familiari: via libera della Fiorentina, ecco quando sarà di ritorno.

La Fiorentina concede un permesso a Moise Kean: il comunicatoLa Fiorentina fa sapere sui suoi canali ufficiali che a Moise Kean è stato concesso un permesso per motivi familiari dal 1 al 4 maggio. Di seguito la nota del club gigliato: ... firenzeviola.it

Verso Roma-Fiorentina, Kean non ci sarà: il comunicato del clubL'attaccante salterà la sfida contro i giallorossi, in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico, per un permesso richiesto per motivi familiari ... ilromanista.eu

Nota ufficiale della Fiorentina sulle condizioni di Kean - facebook.com facebook

Dal caso #Kean a capitan #DeGea: tutti i dubbi di #Paratici sul mercato della #Fiorentina x.com