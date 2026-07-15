Banche Patuelli | In Italia fanno più della loro parte

Le banche italiane sostengono di assumersi responsabilità maggiori rispetto a quanto richiesto, con interventi rivolti a famiglie e imprese, specialmente in risposta a calamità naturali. Si impegnano anche nella lotta contro ogni forma di illegalità e contribuiscono con interventi di solidarietà. Inoltre, pagano livelli di tassazione più elevati rispetto a quanto previsto dalla legge. Questi impegni sono motivati dal senso di responsabilità e dall’attenzione alle esigenze sociali.

“ Le banche in Italia fanno più della loro parte, per senso di responsabilità, per la lotta costante ad ogni forma di illegalità, per gli interventi di solidarietà a famiglie e imprese innanzitutto per le calamità naturali, per il sostegno diretto e indiretto alle esigenze sociali e con livelli di tassazione superiori a quelli dovuti per l’art. 53 della Costituzione”. Così il presidente dell’Abi Antonio Patuelli nella sua relazione all’Assemblea 2026. Oggi – a differenza dell’anno scorso quando il tema che teneva banco erano i dazi – ci si trova alle prese con due guerre, vicine, quella in Ucraina e quella in Medioriente con tutto quello che comporta in termini di rischi economici trovarsi esposti a tensioni in quell’area del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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