Oscar delle Banche premiato Antonio Patuelli per la guida autorevole dell’Abi

A Torino si è svolta la cerimonia degli Oscar delle Banche, durante la quale è stato assegnato un premio a Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e del gruppo bancario La Cassa di Ravenna. La premiazione ha riconosciuto le eccellenze nel settore bancario, con un focus sulla solidità delle istituzioni finanziarie. Patuelli ha ricevuto il riconoscimento per la sua guida autorevole nel settore.

Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e del gruppo bancario La Cassa di Ravenna, è stato premiato oggi a Torino in occasione degli ‘Oscar delle Banche’, cerimonia di premiazione delle eccellenze del settore bancario, che si sono contraddistinte per solidità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Abi, Patuelli: su banche dedalo di regole Ue, urgente razionalizzare Sicurezza delle banche: il patto tra Abi e Prefettura per prevenire rapine, truffe e attacchi cyberAl fine di rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto dei reati nei confronti delle banche e dei clienti, il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni... Contenuti di approfondimento Si parla di: Torino celebra gli Oscar delle banche: premiati Patuelli, Gros-Pietro, Venesio e Rottigni. Il Presidente Antonio Patuelli premiato agli Oscar delle BancheImportante riconoscimento per Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, premiato oggi a Torino in occasione degli Oscar delle B ... ravennawebtv.it ‘Oscar delle Banche’: Antonio Patuelli premiato a TorinoIl Presidente di Abi e de La Cassa di Ravenna riceve il riconoscimento di BancaFinanza per la sua guida autorevole a tutela del risparmio ... ravenna24ore.it