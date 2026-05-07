Predatori come lupi e cani fanno parte della biodiversità Ci servono cittadini più consapevoli

Da ilfattoquotidiano.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è discusso della presenza di predatori come lupi e cani all’interno della biodiversità, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza tra i cittadini. In questo contesto, è stata avanzata una proposta di modifica all’Articolo 9 della Costituzione, suggerita da un giornalista al senatore che ne fu primo firmatario. La proposta mira a riflettere meglio sulle questioni legate alla convivenza tra specie e alla tutela dell’ambiente naturale.

Ho suggerito al senatore Alberto Maritati, che ne fu primo firmatario, una proposta di modifica dell’Articolo 9 della Costituzione. Gli feci notare che il Paesaggio non è la natura e che tra i nostri valori fondanti ci dovrebbero essere anche la biodiversità e gli ecosistemi. La proposta fu pubblicata ma ci volle tempo, a seguito di una proposta-fotocopia, perché fosse accettata. Il paesaggio è una percezione estetica della natura, vista dal nostro “punto di vista”, una visione antropocentrica non necessariamente pro-natura. La natura può essere un bel panorama, ma può anche essere altro. Purtroppo, la cultura non cambia per decreto, non basta inserire un concetto o due in Costituzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

predatori come lupi e cani fanno parte della biodiversit224 ci servono cittadini pi249 consapevoli
© Ilfattoquotidiano.it - Predatori (come lupi e cani) fanno parte della biodiversità. Ci servono cittadini più consapevoli

Notizie correlate

Brescia: nasce il patentino per padroni di cani più consapevoli? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei parchi pubblici a Brescia? Chi deve frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione cinofila? Cosa...

Leggi anche: Elezioni Arezzo, partiti scoprono l’esistenza della città a tre settimane dal voto: “Servono più alberi, piazze e perfino cittadini

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Predatori e prede - L'eterna sfida: Ep. 5 - Leopardi Video; Michele Serra e il lupo: il rischio di raccontare temi complessi trascinati dall’emozione; Protezione del bestiame; Ho visto il mio cane Osso sbranato dai lupi. Chi ha un cane sa, il dolore è fisico. Il lavoro delle autorità è rendere possibile la convivenza tra uomini e lupi. Il mio è stato seppellire Osso: il racconto straziante di Michele Serra.

predatori come lupi eI lupi uccidono Osso, il cane di Michele Serra. Il primo pensiero è stato: me ne vadoIl dolore per la perdita e la riflessione del giornalista sulla difficile gestione dei grandi predatori, il cui numero è in crescita. montagna.tv

predatori come lupi eMichele Serra e il lupo: il rischio di raccontare temi complessi trascinati dall’emozioneIl racconto di Michele Serra sulla morte del suo cane ucciso dai lupi ha dato nuovo carburante al dibattito sui grandi predatori. montagna.tv

Esplora notizie e video correlati all’argomento.