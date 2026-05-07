Recentemente si è discusso della presenza di predatori come lupi e cani all’interno della biodiversità, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza tra i cittadini. In questo contesto, è stata avanzata una proposta di modifica all’Articolo 9 della Costituzione, suggerita da un giornalista al senatore che ne fu primo firmatario. La proposta mira a riflettere meglio sulle questioni legate alla convivenza tra specie e alla tutela dell’ambiente naturale.

Ho suggerito al senatore Alberto Maritati, che ne fu primo firmatario, una proposta di modifica dell’Articolo 9 della Costituzione. Gli feci notare che il Paesaggio non è la natura e che tra i nostri valori fondanti ci dovrebbero essere anche la biodiversità e gli ecosistemi. La proposta fu pubblicata ma ci volle tempo, a seguito di una proposta-fotocopia, perché fosse accettata. Il paesaggio è una percezione estetica della natura, vista dal nostro “punto di vista”, una visione antropocentrica non necessariamente pro-natura. La natura può essere un bel panorama, ma può anche essere altro. Purtroppo, la cultura non cambia per decreto, non basta inserire un concetto o due in Costituzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Predatori (come lupi e cani) fanno parte della biodiversità. Ci servono cittadini più consapevoli

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