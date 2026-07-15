Banche Panetta | Le aggregazioni possono rafforzare il sistema Giorgetti | sono valore se utili al Paese

Le banche italiane stanno valutando possibili fusioni per rafforzarsi, secondo quanto affermato da un dirigente bancario. Il governo ha commentato che le aggregazioni sono utili solo se portano vantaggi al Paese. Nel frattempo, l’incertezza riguarda anche lo scenario internazionale, influenzato dallo shock energetico causato dal conflitto in Medio Oriente, che potrebbe avere ripercussioni sull’economia nazionale.

Lo scenario internazionale ruota intorno a due variabili: lo shock energetico prodotto dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio soprattutto per l’Europa che è più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, e la diffusione dell’intelligenza artificiale, che è soprattutto un’opportunità e che sta facendo sentire i suoi effetti anche sui listini azionari. A sottolinearlo è stato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo all’assemblea annuale dell’Abi a Roma. Dove si è soffermato anche sulle «buone aggregazioni che preservano l’economia reale». Prima di lui a prendere la parola era stato il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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