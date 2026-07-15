Banche Panetta | Le aggregazioni possono rafforzare il sistema
Le banche italiane stanno valutando possibili fusioni per rafforzare la loro posizione. Il governatore della Banca d’Italia ha affermato che le aggregazioni potrebbero migliorare la stabilità del sistema finanziario. La discussione si concentra sulla necessità di adattarsi allo scenario internazionale, segnato dallo shock energetico causato dal conflitto in Medio Oriente. La questione resta aperta, con l’obiettivo di consolidare le istituzioni bancarie.
Lo scenario internazionale ruota intorno a due variabili: lo shock energetico prodotto dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio soprattutto per l’Europa che è più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, e la diffusione dell’intelligenza artificiale, che è soprattutto un’opportunità e che sta facendo sentire i suoi effetti anche sui listini azionari. A sottolinearlo è stato il governatore della Banca ’Italia, Fabio Panetta, intervento all’assemblea annuale dell’Abi in corso a Roma. Prima di lui a prendere la parola era stato il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, che ha inviato un messaggio all’Ue a completare l’Unione bancaria e ha difeso il ruolo degli istituti di credito nel nostro Paese: fanno più della loro parte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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