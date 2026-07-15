Banche Panetta | Le aggregazioni possono rafforzare il sistema

Lo scenario internazionale ruota intorno a due variabili: lo shock energetico prodotto dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio soprattutto per l’Europa che è più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, e la diffusione dell’intelligenza artificiale, che è soprattutto un’opportunità e che sta facendo sentire i suoi effetti anche sui listini azionari. A sottolinearlo è stato il governatore della Banca ’Italia, Fabio Panetta, intervento all’assemblea annuale dell’Abi in corso a Roma. Prima di lui a prendere la parola era stato il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, che ha inviato un messaggio all’Ue a completare l’Unione bancaria e ha difeso il ruolo degli istituti di credito nel nostro Paese: fanno più della loro parte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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