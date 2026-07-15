Panetta ha affermato che le fusioni tra banche potrebbero rafforzare il sistema finanziario, mentre Giorgetti ha dichiarato che il ruolo del governo come azionista delle banche si è concluso. Lo scenario internazionale è influenzato dallo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito.

Lo scenario internazionale ruota intorno a due variabili: lo shock energetico prodotto dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio soprattutto per l’Europa che è più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, e la diffusione dell’intelligenza artificiale, che è soprattutto un’opportunità e che sta facendo sentire i suoi effetti anche sui listini azionari. A sottolinearlo è stato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo all’assemblea annuale dell’Abi a Roma. Dove si è soffermato anche sulle «buone aggregazioni che preservano l’economia reale». Prima di lui a prendere la parola era stato il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Banche, Panetta: «Le aggregazioni possono rafforzare il sistema». Giorgetti: il ruolo del governo come azionista degli istituti si è esaurito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Banche, Panetta: «Le aggregazioni possono rafforzare il sistema». Giorgetti: sono valore se utili al PaeseLe banche italiane stanno valutando possibili fusioni per rafforzarsi, secondo quanto affermato da un dirigente bancario.

Banche, Panetta: «Le aggregazioni possono rafforzare il sistema»Le banche italiane stanno valutando possibili fusioni per rafforzare la loro posizione.

Banche, Panetta: Le aggregazioni possono rafforzare il sistemaIl governatore di Bankitalia all’assemblea dell’Abi. Patuelli: le banche in Italia fanno più della loro parte ... msn.com

Panetta: le aggregazioni tra banche possono rafforzare il sistemaRedazione 15 Luglio 2026, 11:31 Roma, 15 lug. (askanews) – Le aggregazioni in corso ... msn.com