Banche Panetta | Le aggregazioni possono rafforzare il sistema Giorgetti | il ruolo del governo come azionista degli istituti si è esaurito

Da ilsole24ore.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Panetta ha affermato che le fusioni tra banche potrebbero rafforzare il sistema finanziario, mentre Giorgetti ha dichiarato che il ruolo del governo come azionista delle banche si è concluso. Lo scenario internazionale è influenzato dallo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito.

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Lo scenario internazionale ruota intorno a due variabili: lo shock energetico prodotto dalla guerra in Medio Oriente, che rappresenta un rischio soprattutto per l’Europa che è più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, e la diffusione dell’intelligenza artificiale, che è soprattutto un’opportunità e che sta facendo sentire i suoi effetti anche sui listini azionari. A sottolinearlo è stato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo all’assemblea annuale dell’Abi a Roma. Dove si è soffermato anche sulle «buone aggregazioni che preservano l’economia reale». Prima di lui a prendere la parola era stato il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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