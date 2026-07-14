Le Nazioni Unite hanno pianificato un budget di 23 miliardi di dollari per le attività umanitarie nel 2025. Le principali aree di spesa sono salute, logistica e ingegneria, seguite dai servizi di gestione delle operazioni umanitarie. Questo importo si riferisce alle commesse che coinvolgono aziende interessate a contribuire alle attività umanitarie globali. Le aziende devono considerare queste aree se intendono partecipare ai progetti finanziati dall’ONU nel prossimo anno.

Ventitré miliardi di dollari. È l’ammontare dell’approvvigionamento delle Nazioni Unite nel 2025, con le commesse maggiori che hanno interessato i settori salute, logistica e ingegneria, seguiti dai servizi gestionali per le operazioni umanitarie. Il settore agroalimentare si attesta attorno a 1,6 miliardi. In questo contesto, l’Italia è il 19esimo fornitore dell’Onu per valore dei beni, con un totale di commesse dal sistema delle Nazioni Unite pari a circa 345 milioni di dollari nel 2025 e circa 8000 fornitori registrati nel portale dedicato dell’Onu. I settori principali riguardano i servizi (gestionali e trasporti) seguiti da beni in campo medico-sanitario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dall’Onu aiuti umanitari per 23 miliardi di dollari: ecco cosa devono sapere le aziende che vogliono contribuire

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