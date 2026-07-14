Dall’Onu aiuti umanitari per 23 miliardi di dollari | ecco cosa devono sapere le aziende che vogliono contribuire
Le Nazioni Unite hanno pianificato un budget di 23 miliardi di dollari per le attività umanitarie nel 2025. Le principali aree di spesa sono salute, logistica e ingegneria, seguite dai servizi di gestione delle operazioni umanitarie. Questo importo si riferisce alle commesse che coinvolgono aziende interessate a contribuire alle attività umanitarie globali. Le aziende devono considerare queste aree se intendono partecipare ai progetti finanziati dall’ONU nel prossimo anno.
Ventitré miliardi di dollari. È l’ammontare dell’approvvigionamento delle Nazioni Unite nel 2025, con le commesse maggiori che hanno interessato i settori salute, logistica e ingegneria, seguiti dai servizi gestionali per le operazioni umanitarie. Il settore agroalimentare si attesta attorno a 1,6 miliardi. In questo contesto, l’Italia è il 19esimo fornitore dell’Onu per valore dei beni, con un totale di commesse dal sistema delle Nazioni Unite pari a circa 345 milioni di dollari nel 2025 e circa 8000 fornitori registrati nel portale dedicato dell’Onu. I settori principali riguardano i servizi (gestionali e trasporti) seguiti da beni in campo medico-sanitario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Sudan Humanitarian Briefing Three Years Into War With Urgent Funding Call | DRM News | AC1F
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